В Томске автомобиль сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:13:57+03:00

Новое ДТП на опасном перекрестке в Томске Фото: из открытых источников

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На улице Розы Люксембург областного центра пожилая томичка попала под колеса автомобиля Honda. С травмами женщину доставили в медучреждение, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

ДТП произошло в районе 13:15 на пересечении Розы Люксембург и переулка Тихого.

«Автомобиль Honda Fit, под управлением мужчины 1985 года рождения, сбил женщину-пешехода 1948 года рождения. По предварительной информации, она переходила дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход доставлена в медицинское учреждение для осмотра», – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции ищут очевидцев ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU