В Томске автомобиль сбил пожилую женщину на пешеходном переходе
На улице Розы Люксембург областного центра пожилая томичка попала под колеса автомобиля Honda. С травмами женщину доставили в медучреждение, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.
ДТП произошло в районе 13:15 на пересечении Розы Люксембург и переулка Тихого.
«Автомобиль Honda Fit, под управлением мужчины 1985 года рождения, сбил женщину-пешехода 1948 года рождения. По предварительной информации, она переходила дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход доставлена в медицинское учреждение для осмотра», – говорится в сообщении.
Сотрудники полиции ищут очевидцев ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU