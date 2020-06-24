2020-06-24T12:18:24+03:00
Происшествия

В Томске городской чиновник подозревается в получении крупной взятки

Следственным комитетом возбуждено несколько уголовных дел
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Деньги во все времена остаются главным соблазномДеньги во все времена остаются главным соблазномФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Следственным комитетом РФ по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч.3 ст.30, п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки в крупном размере) и двух эпизодов п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

По предварительным данным, в июне 2020 года председатель комитета строительного контроля администрации г. Томска получил от председателя томского гаражно-строительного кооператива через двух посредников частями взятку в виде денег в крупном размере в сумме 600 000 рублей за совершение заведомо незаконных действий, связанных с выдачей разрешения на ввод в эксплуатацию гаражного комплекса, расположенного в Ленинском районе г. Томска. Часть денежных средств была передана посредником под контролем оперативных сотрудников УФСБ.

Взяткополучатель и посредник во взяточничестве задержаны, по ходатайству следователя суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении взяткодателя и второго посредника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томском госуниверситете создали виртуальный заповедник для изучения животных
В Томске автомобиль сбил пожилую женщину на пешеходном переходе
В Томске городской чиновник подозревается в получении крупной взятки
Коронавирус в Томске: еще у 63 жителей региона выявлен COVID-19
За минувший день жители Томской области перевели мошенникам более 200 тысяч рублей
Из аэропорта "Томск" снова можно улететь на черноморские курорты России
В ближайшие два дня в Томске будет сложно проехать по ул.19-ой Гвардейской дивизии
Томский политех вошел в десятку лучших вузов России по версии журнала Forbes
Томские власти закупили 55 тонн дезсредств для обработки избирательных участков
На севере Томской области после пожара обнаружены два тела
На окраине Томска полицейские уничтожили плантацию дикорастущей конопли