В Томске городской чиновник подозревается в получении крупной взятки

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:18:24+03:00

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Следственным комитетом РФ по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч.3 ст.30, п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки в крупном размере) и двух эпизодов п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

По предварительным данным, в июне 2020 года председатель комитета строительного контроля администрации г. Томска получил от председателя томского гаражно-строительного кооператива через двух посредников частями взятку в виде денег в крупном размере в сумме 600 000 рублей за совершение заведомо незаконных действий, связанных с выдачей разрешения на ввод в эксплуатацию гаражного комплекса, расположенного в Ленинском районе г. Томска. Часть денежных средств была передана посредником под контролем оперативных сотрудников УФСБ.

Взяткополучатель и посредник во взяточничестве задержаны, по ходатайству следователя суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении взяткодателя и второго посредника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU