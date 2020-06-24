Коронавирус в Томске: еще у 63 жителей региона выявлен COVID-19

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:20:46+03:00

Вирус не уходит из Томской области Фото: из открытых источников

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Сегодня, 24 июня, в Томской области выявлены 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1909 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 7 176 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 154 пациента скончались, 12 393 выздоровели.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 606 881 человек, 8 513 умерли, 368 822 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU