2020-06-24T08:45:21+03:00
Происшествия

За минувший день жители Томской области перевели мошенникам более 200 тысяч рублей

Жертвами аферистов стали два мужчины и две женщины
Алиса Селезнева
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Каждый день мошенники выманивают у томичей десятки тысяч рублей.Каждый день мошенники выманивают у томичей десятки тысяч рублей.Фото: из открытых источников
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- За минувшие сутки жертвами мошенников в Томской области стали двое мужчин и две женщины в возрасте от 21 до 41 лет. В общей сложности они перевели мошенникам 223 480 рублей,-сообщила в среду пресс- служба регионального УМВД. Самыми популярной схемой обмана остаются «звонки из банка»

- Так, жительнице Колпашевского района, 1991 года рождения, поступил звонок с номера телефона, начинающегося на «+7-495». В ходе разговора неизвестный представился сотрудником банка и сообщил о попытке хищения денег с её банковской карты. Далее женщину переключили якобы на старшего сотрудника банка, который сообщил ей, что неизвестное лицо оформило на её имя кредит в сумме 100 000 рублей и для его аннулирования необходимо самостоятельно оформить кредит на аналогичную сумму и посредством банкомата осуществить перевод денежных средств по номеру телефона, якобы на безопасный счёт банка. Женщина, следуя указаниям злоумышленника, через приложение мобильного банка оформила на своё имя кредит в сумме 100 000 рублей, после чего осуществила перевод денег по указанному ей номеру телефона, - говорится в сообщении полиции.

Часто используют аферисты и мошенничество в социальных сетях, при котором, злоумышленник, получив доступ к странице пользователя, от его имени просит занять денежные средства, при этом, как правило, рассылая данное сообщение всему списку «друзей».

Вчера в такой ситуации оказался молодой томич, 1995 года рождения.

- В одной из социальных сетей пришло сообщение от знакомого, в котором тот просил занять ему денежные средства и указал номер, на который необходимо было осуществить перевод. Молодой человек, не перепроверив информацию, осуществил перевод денег в сумме 12 500 рублей, а спустя некоторое время выяснил, что данная страница была взломана мошенниками, - рассказали в областном УМВД.

Стражи порядка в очередной раз напоминают землякам о необходимости быть бдительными при осуществлении финансовых операций в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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