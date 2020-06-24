2020-06-24T06:48:35+03:00
Недвижимость

В ближайшие два дня в Томске будет сложно проехать по ул.19-ой Гвардейской дивизии

Движение транспорта ограничат из-за строительства развязки
Алиса Селезнева
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Водителям советуют выбирать другие пути.Водителям советуют выбирать другие пути.Фото: из открытых источников
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- С 20 часов 24 июня до 6 часов 26 июня будет ограничено движение автомобилей по ул. 19-ой Гв. Дивизии, на участке между домами №№ 7 и 9а, сообщает пресс-служба мэрии.

- Здесь будут выполняться работы по выносу сетей водопровода на объекте «Строительство транспортной развязки с ж. д. Тайга – Томск на 76 км». В связи с этим скорректирована работа маршрутного автобуса № 4. Он будет курсировать по схеме: ул. Нахимова – ул. Ф. Лыткина – проезд Вершинина, - уточняется в сообщении.

Томичей просят заранее выбирать для движения в этой части города другие пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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