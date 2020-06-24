Томский политех вошел в десятку лучших вузов России по версии журнала Forbes

24 Июнь 2020 2020-06-24T05:44:37+03:00

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Российская редакция журнала Forbes представила новый рейтинг ста лучших российских вузов. Томский политехнический университет занял в нем седьмое место ( в 2019 было девятое). Это лучший результат среди университетов Томска, - сообщает пресс-служба вуза.

Оценка каждого вуза складывалась из трех метрик: качества образования, качества выпускников и «фактора Forbes». В первой оценивались в том числе наличие и доля иностранных преподавателей, доля иностранных студентов, зарплата преподавателей, организация зарубежных стажировок. Метрика «Качество выпускников» формировалась на основе опроса крупных российских работодателей. А «фактор Forbes» определялся присутствием вуза в ведущих зарубежных рейтингах, а также наличием среди студентов и недавних выпускников номинантов рейтинга перспективных россиян «30 до 30» по версии Forbes и детей богатейших бизнесменов России.

Томский политехнический университет занял в новом рейтинге седьмое место, заработав 45,46 балла. Вуз отметили 17 работодателей, в том числе «Газпром нефть», «Ростех», «Полюс», «ФК Открытие» и другие.

- В этом году составители рейтинга Forbes изменили подход к исследованию университетов, сделав еще больший акцент на востребованность выпускников. Томский политехнический университет традиционно имеет тесные связи с предприятиями реального сектора, мы нацелены на поддержку развития приоритетных отраслей экономики страны. Рост позиций в этом рейтинге — это признание со стороны наших индустриальных партнеров, работодателей и подтверждение того, что университет правильно выбрал курс», — прокомментировал итоги рейтинга врио ректора ТПУ Андрей Яковлев.

Составители рейтинга также отмечают, что у Томского политеха один из самых высоких баллов за образовательную и международную деятельность.

Напомним, впервые российский Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов в 2018 году. Тогда Томский политех сразу занял высокую позицию — 12-ю строчку. Рейтинг этого года возглавляет ВШЭ. Также в первой десятке списка, кроме Томского политеха, МГУ, МФТИ, УРФУ, МИФИ, МГТУ, Университет ИТМО в Санкт-Петербурге, РАНХиГС, РЭШ.

ИСТОЧНИК KP.RU