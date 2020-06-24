2020-06-24T05:28:12+03:00
Общество

Томские власти закупили 55 тонн дезсредств для обработки избирательных участков

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию начинается завтра
Антонина Ленская
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Накануне голосования усилены меры пожарной, общественной и антитеррористической безопасности.Накануне голосования усилены меры пожарной, общественной и антитеррористической безопасности.Фото: из открытых источников
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить с 25 июня по 1 июля. Такое решение было принято, чтобы минимизировать риск заражения граждан коронавирусной инфекцией. В эти дни избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Накануне губернатор провел совещание по обеспечению правопорядка в ходе подготовки и проведения голосования, сообщила пресс-служба обладминистрации. Вместе с силовиками дополнительные меры безопасности обсудили председатель областной избирательной комиссии Эльман Юсубов и главный санитарный врач региона Ольга Пичугина.

– Избирательные участки открываются уже в четверг, – отметил Сергей Жвачкин. – Для максимального удобства и безопасности избирателей всю неделю, вплоть до главного дня голосования 1 июля, на всех участках будут приняты беспрецедентные меры. Все избиратели, члены комиссий, наблюдатели, представители правоохранительных органов будут обеспечены одноразовыми масками, перчатками, индивидуальными ручками. На участках будет регулярно проводиться дезинфекция: только дезинфекционных средств в регионе приобретено 55 тонн!

В Томской области с 25 июня будут развернуты 773 участка. Наряду с требованиями эпидпрофилактики необходимо обеспечить общественную и антитеррористическую безопасность, заявил Сергей Жвачкин. Это задача не только силовых структур, но также органов госвласти и местного самоуправления. «Непосредственно в помещениях, по дороге к ним все должно быть максимально безопасно. Глав городов и районов прошу обратить особое внимание на раскопки, ремонтные работы, благоустройство территорий», – добавил он.

По поручению губернатора в регионе усилены меры пожарной, общественной и антитеррористической безопасности. До 24 июня надзорные ведомства должны завершить контрольные проверки всех мест голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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