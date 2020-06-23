2020-06-23T14:49:52+03:00
Происшествия

На севере Томской области после пожара обнаружены два тела

По данному факту Следственный комитет проводит проверку
ИГОРЬ ТЮРИН
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Печальные последствия пожара на севере областиПечальные последствия пожара на севере областиФото: из открытых источников
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводится проверка по факту обнаружения тел двух человек на частной территории в с. Александровском Александровского района, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в ночь 22 июня 2020 года на территории недействующей в настоящее время частной пилорамы в с. Александровское Александровского района Томской области произошел пожар, в результате которого сгорели гараж и два вагончика.

При разборе завалов после тушения пожара спасатели МЧС обнаружили тела двоих мужчин, личности которых устанавливаются.

Следователи СО по г. Стрежевой устанавливают обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначены судебные медицинские и пожаротехническая экспертизы, опрашиваются очевидцы, выполняются иные действия. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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