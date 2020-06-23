2020-06-23T12:57:05+03:00
Общество

Автопарк «скорой помощи» в Томской области пополнили 10 новых автомобилей

Машины приобретены за счет средств резервного фонда правительства РФ
ИГОРЬ ТЮРИН
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Обновился парк таких нужных машинОбновился парк таких нужных машинФото: из открытых источников
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В Томскую область поступили 10 новых автомобилей «скорой» класса «С» – пять реанимобилей марки Ford и пять марки ГАЗ, сообщает пресс-служба обладминистрации. Все машины оснащены современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ЭКГ и ИВЛ, дефибрилляторами, пульсоксиметрами и другим.

Автомобили общей стоимостью более 42 млн рублей приобретены за счет средств резервного фонда правительства России.

Автомобили Ford и одна машина марки ГАЗ будут работать на станции скорой медицинской помощи Томска и выйдут на линию с 1 июля, остальные будут направлены в другие медицинские организации региона.

На сегодняшний день автопарк станции томской «скорой» насчитывает 56 автомобилей, круглосуточно работают 40 бригад скорой медицинской помощи, среднее количество вызовов на бригаду в сутки – 17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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