2020-06-23T10:40:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: еще у 61 жителя региона выявлен COVID-19

Общее число заболевших достигло 1846
Алиса Селезнева
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Число заболевших коронавирусом томичей продолжает стремительно расти.Число заболевших коронавирусом томичей продолжает стремительно расти.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 23 июня, в Томской области выявлен 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1846 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 7425 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 2427 случаев (32,7%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. 153 пациента скончались, 12 013 выздоровели.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 599 705 человек , 8359 умерли, 356 429 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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