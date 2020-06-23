Свыше 140 гектаров леса охвачены огнем на территории Томской области

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:27:11+03:00

Для борьбы со стихией между районами организована переброска пожарных

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки на территории Томской области зафиксировано три возгорания в Верхнекетском, Улу-Юльском и Асиновском лесничествах. Общая площадь действующих лесных пожаров превышает 140 гектаров, сообщила во вторник пресс-служба областного «Белого дома».

Самый большой пожар выявлен в Верхнекетском районе, его площадь составляет более 70 га. В тушении сейчас задействовано 24 сотрудника Верхнекетского авиапожарного отделения, два работника пожарно-химической станции (ПХС), пожарная машина и катер.

В Асиновском лесничестве с огнем борются семь специалистов ПХС, используя трактор и КамАЗ с тралом. В Улу-Юльском лесничестве на тушении пожара работают 12 человек, задействованы две пожарные машины.

- В места возгораний идет переброска сил из других районов. Так, десантники Томского авиаотделения будут доставлены на тушение пожара в Улу-Юльское лесничество, а авипожарные Колпашевского авиаотделения усилят группировку в Верхнекетском районе, - уточянется в сообщении.

Добавим, всего с начала 2020 года в Томской области ликвидировано 97 лесных пожаров на общей площади 1,4 тыс. га. Средняя площадь одного пожара составила 14,81 га. В течение первых суток с момента обнаружения были ликвидированы 89 пожаров.

Напомним, в случае обнаружения лесного пожара следует незамедлительно звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU