Решением Думы Томска выборы городских депутатов назначены на 13 сентября

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:47:54+03:00

В единый день голосования в России пройдут выборы различного уровня, включая губернаторов и депутатов Фото: из открытых источников

В единый день голосования жители области выберут более 340 своих представителей

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Сегодня, 23 июня, на 54-м общем собрании Дума Томска приняла официальное решение о проведении выборов депутатов гордумы VII созыва на 13 сентября - единый день голосования в России в 2020 году. Об этом сообщил председатель городской муниципальной избирательной комиссии Виктор Тищенко.

Накануне вопрос о назначении даты выборов в Думу города Томска рассмотрела комиссия по регламенту и правовым вопросам, члены которой рекомендовали общему собранию назначить выборы на 13 сентября.

Глава городского избиркома пояснил, что предвыборная кампания состоится, несмотря на режим самоизоляции, объявленный в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. «Основной этап сбора подписей в поддержку кандидатов состоится после 10 июля. Если будут на тот момент какие-то ограничения, то с соблюдением мер предосторожности», - сказал Виктор Тищенко.

Как сообщалось ранее, в единый день голосования в Томской области планируются выборы 342 депутатов в органы законодательной власти разных уровней. Своих избранников должны определить жители Томска, Северска, Стрежевого, Кедрового, а также 17 районов и одного сельского поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU