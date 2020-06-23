Решением Думы Томска выборы городских депутатов назначены на 13 сентября
Сегодня, 23 июня, на 54-м общем собрании Дума Томска приняла официальное решение о проведении выборов депутатов гордумы VII созыва на 13 сентября - единый день голосования в России в 2020 году. Об этом сообщил председатель городской муниципальной избирательной комиссии Виктор Тищенко.
Накануне вопрос о назначении даты выборов в Думу города Томска рассмотрела комиссия по регламенту и правовым вопросам, члены которой рекомендовали общему собранию назначить выборы на 13 сентября.
Глава городского избиркома пояснил, что предвыборная кампания состоится, несмотря на режим самоизоляции, объявленный в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. «Основной этап сбора подписей в поддержку кандидатов состоится после 10 июля. Если будут на тот момент какие-то ограничения, то с соблюдением мер предосторожности», - сказал Виктор Тищенко.
Как сообщалось ранее, в единый день голосования в Томской области планируются выборы 342 депутатов в органы законодательной власти разных уровней. Своих избранников должны определить жители Томска, Северска, Стрежевого, Кедрового, а также 17 районов и одного сельского поселения.
ИСТОЧНИК KP.RU