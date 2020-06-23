2020-06-23T09:20:50+03:00
Общество

Томские ССУЗы в этом году примут на 800 студентов- бюджетников больше

Приемная кампания стартовала 20 июня и пройдет дистанционно
Алиса Селезнева
Поделиться:
Молодые рабочие кадры сегодня очень нужны в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве.Молодые рабочие кадры сегодня очень нужны в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В 2020 году для обучения студентов по программам среднего профессионального образования в колледжах и техникумах Томской области предусмотрено 6123 бюджетных места — это на 804 больше, чем в 2019-м, сообщила во вторник пресс-служба региональной администрации

Из имеющихся бюджетных мест - 227 предназначены для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Самый большой прием студентов-бюджетников традиционно осуществляется по направлениям: промышленность — 1450 человек, транспорт — 870, сфера услуг — 778, здравоохранение — 555 (в том числе, 320 — по специальности «сестринское дело»), сельское хозяйство — 511, строительство — 505. Также 275 бюджетных мест предусмотрено по направлению IT («информационные системы» и «программирование»), - говорится в сообщении.

В 2020 году увеличены бюджетные квоты для желающих обучаться по направлениям «лесопромышленность» (до 375) и «образование» (329).

- Приемная кампания в техникумы и колледжи региона стартовала 20 июня. До 15 августа учреждения будут принимать документы на специальности, где нужны вступительные испытания, и до 25 августа — по профессиям, где они не требуются. Прием и зачисление на учебу при наличии свободных мест продолжится до 25 ноября, — пояснил начальник департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк.

Он напомнил, что особенностью приемной кампании-2020 станет подача документов через операторов почтовой связи и в электронном формате, вступительные испытания по специальностям будут проводиться с применением дистанционных технологий.

Абитуриенту достаточно сделать уведомление о намерении учиться, которое временно заменит подачу оригинала аттестата. Подавая письменное согласие, абитуриент подтверждает, что он не направил его в другой техникум или колледж, а также гарантирует в течение первого года обучения предоставить оригинал аттестата и пройти медосмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На окраине Томска полицейские уничтожили плантацию дикорастущей конопли
Выставка проекта «Памятные вещи» открывается в Томске в среду
Томские медики, лечащие пациентов с COVID-19, добровольно живут в гостиницах
Томской области выделены дополнительно 650 миллионов рублей на дорожные проекты
На севере Томской области идет капитальный ремонт районного дома культуры
Автопарк «скорой помощи» в Томской области пополнили 10 новых автомобилей
Коронавирус в Томске: еще у 61 жителя региона выявлен COVID-19
Свыше 140 гектаров леса охвачены огнем на территории Томской области
В 2022 году в Томске на улице Демьяна Бедного построят школу на 1 100 мест
Решением Думы Томска выборы городских депутатов назначены на 13 сентября
Томские ССУЗы в этом году примут на 800 студентов- бюджетников больше
Жительница Томской области заплатила 450 тыс. рублей алиментов вместо своего сына
Во время пандемии в Томской области в 4 раза увеличился спрос на медиков
Томская прокуратура проверит частный дом престарелых, где выявлены случаи коронавируса
Производство в Томской области в мае снизилось почти на 15% по сравнению с апрелем
Число заболевших коронавирусом в Северске достигло 73 человек
Для медиков Томской области сформирован двухмесячный запас СИЗ
Жители Томской области сделали в пять раз больше звонков в МФЦ «Мои документы»
К 2025 году в Томской области начнут добывать золото
В Томске будут судить водителя, который воткнул шариковую ручку в голову полицейского
Юная томичка стала призером международного онлайн-турнира по самбо