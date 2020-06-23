Томские ССУЗы в этом году примут на 800 студентов- бюджетников больше

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:20:50+03:00

Молодые рабочие кадры сегодня очень нужны в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве. Фото: из открытых источников

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В 2020 году для обучения студентов по программам среднего профессионального образования в колледжах и техникумах Томской области предусмотрено 6123 бюджетных места — это на 804 больше, чем в 2019-м, сообщила во вторник пресс-служба региональной администрации

Из имеющихся бюджетных мест - 227 предназначены для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Самый большой прием студентов-бюджетников традиционно осуществляется по направлениям: промышленность — 1450 человек, транспорт — 870, сфера услуг — 778, здравоохранение — 555 (в том числе, 320 — по специальности «сестринское дело»), сельское хозяйство — 511, строительство — 505. Также 275 бюджетных мест предусмотрено по направлению IT («информационные системы» и «программирование»), - говорится в сообщении.

В 2020 году увеличены бюджетные квоты для желающих обучаться по направлениям «лесопромышленность» (до 375) и «образование» (329).

- Приемная кампания в техникумы и колледжи региона стартовала 20 июня. До 15 августа учреждения будут принимать документы на специальности, где нужны вступительные испытания, и до 25 августа — по профессиям, где они не требуются. Прием и зачисление на учебу при наличии свободных мест продолжится до 25 ноября, — пояснил начальник департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк.

Он напомнил, что особенностью приемной кампании-2020 станет подача документов через операторов почтовой связи и в электронном формате, вступительные испытания по специальностям будут проводиться с применением дистанционных технологий.

Абитуриенту достаточно сделать уведомление о намерении учиться, которое временно заменит подачу оригинала аттестата. Подавая письменное согласие, абитуриент подтверждает, что он не направил его в другой техникум или колледж, а также гарантирует в течение первого года обучения предоставить оригинал аттестата и пройти медосмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU