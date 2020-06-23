2020-06-23T08:20:22+03:00
Общество

Жительница Томской области заплатила 450 тыс. рублей алиментов вместо своего сына

Сын женщины почти два года не перечислял ни копейки собственному ребенку Мужчина два года уклонялся от обязанностей по содержанию ребенка
Алиса Селезнева
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бабушка погасила долг на содержание внука.бабушка погасила долг на содержание внука.Фото: из открытых источников
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Житель Стрежевого после развода должен быть перечислять алименты на содержание ребенка. До января 2017 года работодатель удерживал их с заработной платы мужчины, и направлял экс-супруге.

- В 2019 году приставам от взыскателя поступила информация о том, что с января 2017 года алименты не поступают. Связавшись с работодателем, пристав выяснила, что должник уволился полтора года назад. Перерасчет задолженности, исходя из средней заработной платы по региону показал: гражданин задолжал 312 тыс. рублей. Поскольку по месту регистрации алиментщик не проживал, была начата подготовка документов об объявлении его в розыск, - сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Однако в июне 2020 года приставу позвонила мать должника, проживающая в одном из районов Томской области и рассказала, что случайно узнала о долге своего сына через сервис «Банк данных исполнительных производств». Затем лично приехав в Стрежевой, женщина выразила намерение оплатить задолженность, достигшую на тот момент уже 450 тыс. рублей, и в тот же день перевела всю необходимую сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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