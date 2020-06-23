Жительница Томской области заплатила 450 тыс. рублей алиментов вместо своего сына

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:20:22+03:00

Сын женщины почти два года не перечислял ни копейки собственному ребенку Мужчина два года уклонялся от обязанностей по содержанию ребенка

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Житель Стрежевого после развода должен быть перечислять алименты на содержание ребенка. До января 2017 года работодатель удерживал их с заработной платы мужчины, и направлял экс-супруге.

- В 2019 году приставам от взыскателя поступила информация о том, что с января 2017 года алименты не поступают. Связавшись с работодателем, пристав выяснила, что должник уволился полтора года назад. Перерасчет задолженности, исходя из средней заработной платы по региону показал: гражданин задолжал 312 тыс. рублей. Поскольку по месту регистрации алиментщик не проживал, была начата подготовка документов об объявлении его в розыск, - сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Однако в июне 2020 года приставу позвонила мать должника, проживающая в одном из районов Томской области и рассказала, что случайно узнала о долге своего сына через сервис «Банк данных исполнительных производств». Затем лично приехав в Стрежевой, женщина выразила намерение оплатить задолженность, достигшую на тот момент уже 450 тыс. рублей, и в тот же день перевела всю необходимую сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU