Во время пандемии в Томской области в 4 раза увеличился спрос на медиков

23 Июнь 2020 2020-06-23T07:44:34+03:00

Число вакансий для медиков в этом году бьет рекорды. Фото: из открытых источников

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Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru провели мониторинг трудоустройства медиков в Томской области в период пандемии коронавируса. Согласно полученным данным, спрос в регионе на врачей, медсестер и санитаров увеличился за минувшую весну в четыре раза.

- Весной этого года в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» Томской области было открыто в 4 раза больше вакансий, чем в марте-мае 2019 года. Если год назад медики занимали 9 место по востребованности у работодателей (6%) от общего числа весенних вакансий, то сейчас они поднялись на первое место (24%), - говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

В целом по России ситуация аналогичная: этой весной сфера «Медицина, фармацевтика» вошла в тройку лидеров спроса, на нее приходится 11,4% всех предложений работодателей (год назад – 5,3%, 11 место).

Наиболее востребованные специальности – терапевт и хирург (на них пришлось 13% вакансий). На втором месте – специалисты по клиническим исследованиям (5%), на третьем – младший и средний медицинский персонал (4% вакансий).

- Важная особенность этого года: если раньше работодатели, как правило, искали медицинский персонал в пределах своего региона, то сегодня поиск все чаще выходит за рамки субъекта. Так, в Томской области можно встретить вакансии от медучреждений Москвы, Карелии и других регионов. Подходящие кандидаты могут рассчитывать на помощь в организации переезда и даже на предоставление жилья (хотя бы временного). Работодателям, которые нуждаются в специалистах-медиках, сегодня стоит учитывать, что они конкурируют с больницами со всей страны, - отмечают представители hh.ru.

Вместе со спросом возросли и предлагаемые медикам заработные платы.

Так, средняя предлагаемая заработная плата в сфере «Медицина, фармацевтика» в марте-мае 2020 года составила 43 000 рублей, что на 7 000 рублей больше, чем весной прошлого года. Наибольший рост в разрезе предлагаемых заработных плат показали вакансии для лаборантов (+32 000 рублей), медицинских представителей (+12 000 рублей) и работников регистратуры (+5 000 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU