Производство в Томской области в мае снизилось почти на 15% по сравнению с апрелем

23 Июнь 2020 2020-06-23T06:46:17+03:00

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Промышленное производство в регионе в январе-мае 2020 года сократилось на 1,2% по сравнению с январем-маем 2019 года. Как сообщает Томскстат, позитивную динамику продемонстрировали обрабатывающие отрасли (рост составил 7,4%), а также водоснабжение и водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (плюс 10,9%). При этом снизились показатели добычи полезных ископаемых (минус 5,2%) и обеспечения электроэнергией, газом и паром (минус 6,4%).

Статистики отмечают, что эпидемиологическая ситуация, связанная с угрозой коронавируса, осложнила работу предприятий и особенно негативно повлияла на итоги мая: промпроизводство по сравнению с апрелем 2020 года снизилось на 14,7%. В том числе, добыча полезных ископаемых сократилась на 17,9%, в частности, добыча сырой нефти и природного газа – на 19,9%. Впрочем, здесь еще одной важной причиной стало сокращение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Обрабатывающие производства Томской области в мае снизили объемы выпуска на 4,8%. Наиболее существенно сократилось производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 41,6%); лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (на 36,9%); обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (на 35,2%); производство компьютеров, электронных и оптических изделий (на 30,2%). В пищевой отрасли объемы снизились на 11,1% по отношению к апрелю.

Для справки: по данным Федеральной службы государственной статистики, индекс промышленного производства в России в мае 2020-го сократился на 9,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Падение по сравнению с апрелем составило 5,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU