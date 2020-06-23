2020-06-23T06:10:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Северске достигло 73 человек

За минувшие выходные в ЗАТО выявлено сразу десять новых случаев инфекции
Алиса Селезнева
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Число заболевших коронавирусом в Северске растет, как и во всем регионе.Число заболевших коронавирусом в Северске растет, как и во всем регионе.Фото: из открытых источников
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- По данным на 22 июня, на территории ЗАТО Северск выявлено 73 случая заболевания COVID-19, госпитализирован 21 человек, сообщается на сайте администрации «закрытого» города. Напомним, на 19 июня, согласно информации городского оперштаба, заболевших в ЗАТО насчитывалось 63.

- 35 северчан, заразившихся коронавирусом, в настоящее время получают лечение амбулаторно, в домашних условиях. Выздоровели с начала пандемии семнадцать человек. Ежедневно в городе проводится порядка 140 тестов, на 22 июня их выполнено 4585, - говорится в сообщении.

На территории Северска ежедневно продолжаются профилактические мероприятия: дезинфекция общественного транспорта, подъездов, остановочных комплексов, улично-дорожной сети. Закуплена дополнительная партия дезинфицирующих средств для обработки многоквартирных домов.

Также ежедневно сотрудниками полиции с привлечением народной дружины проводятся рейды по соблюдению обязательного масочного режима.

- За минувшие выходные дни было составлено 65 протоколов административного правонарушения за несоблюдение ограничительных мер. В связи с этим, руководителям торговых центров и владельцам маршрутных автобусов необходимо активнее информировать граждан об обязательном использовании масок в транспорте и при посещении магазинов, и применять иные меры, вплоть до запрета обслуживания,- отмечается в сообщении.

Городским оперштабом по итогам очередного заседания, состоявшегося вчера, поручено сотрудникам полиции усилить контроль за северчанами, находящимися на самоизоляции по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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