Жители Томской области сделали в пять раз больше звонков в МФЦ «Мои документы»

23 Июнь 2020 2020-06-23T05:15:31+03:00

Посетителей просят приходить в отдел МФЦ не ранее чем за 5 минут до начала приема. Фото: из открытых источников

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Количество звонков в Региональный центр телефонного обслуживания МФЦ в прошлом месяце увеличилось более чем в пять раз: с 28 тысяч в январе до 147 тысяч в мае. Об этом сообщил директор Томского областного многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг Игорь Култаев, выступая перед депутатами на Совете регионального парламента.

По его словам, в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции прием и выдача готовых документов в отделах многофункциональных центров «Мои документы» осуществляется только по предварительной записи и при строгом соблюдении санитарных требований.

В частности, МФЦ продолжают оказывать ряд услуг Пенсионного фонда - это выдача и замена СНИЛС, выдача сертификата на материнский капитал, прием заявлений на «президентские» выплаты на детей. Также в центр «Мои документы» можно обратиться по вопросам, связанным с недвижимостью, получить или обменять паспорт и водительское удостоверение, зарегистрироваться по месту пребывания и жительства.

Спикер областной Думы Оксана Козловская отметила: «Мы все видим, что в условиях карантина спрос на государственные услуги в режиме онлайн резко вырос. Работа МФЦ в сложившейся обстановке указала на необходимость в использовании более современных цифровых решений. Над этим вопросом ведомству предстоит проработать».

Напомним, в Региональный центр телефонного обслуживания МФЦ можно позвонить по тел. 8-800-350-08-50 (звонок бесплатный на территории всей Томской области), 8 (3822) 602-999 (городской номер телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU