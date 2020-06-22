2020-06-22T13:09:31+03:00
Происшествия

В Томске будут судить водителя, который воткнул шариковую ручку в голову полицейского

Обвиняемый неоднократно задерживался пьяным за рулем автомобиля
ИГОРЬ ТЮРИН
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Одно преступление тянет за собой другоеОдно преступление тянет за собой другоеФото: из открытых источников
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Следственным комитетом РФ по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего томича в совершении преступлений, предусмотренных ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый, будучи подвергнутым в сентябре 2019 года административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишен права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года, в ночь на 14 апреля 2020 года вновь был остановлен в г. Томске сотрудниками ГИБДД во время управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Находясь в помещении дежурной части ОМВД России по Кировскому району г. Томска, куда он был доставлен для составления протокола об административном правонарушении, обвиняемый взял со стола шариковую ручку и нанес ею удар сотруднику ГИБДД, воткнув наконечник ручки в затылочную часть головы потерпевшего.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал себя виновным. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Кировский районный суд г. Томска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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