2020-06-22T12:48:03+03:00
Спорт

Юная томичка стала призером международного онлайн-турнира по самбо

Спортсмены поочередно совершали ходы в Интернете
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Спорт тоже становится виртуальнымСпорт тоже становится виртуальнымФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Европейский этап первого международного онлайн-турнира по самбо «Кубок Роснефти» завершился на выходных. Сборную России представляла учащаяся Томской областной спортивной школы олимпийского резерва, студентка ТГУ и мастер спорта России международного класса по самбо Виктория Сергиевская.

В первом этапе онлайн-турнира за звание победителя и денежный приз боролись спортсмены из 18 стран Европы, в том числе многократные победители мировых и европейских чемпионатов и национальных первенств.

Согласно правилам онлайн-соревнований во время поединка самбисты, поочередно совершая ходы, должны были угадать название техники самбо, скрытой за специальными полями на игровой доске.

По ходу турнира томская спортсменка провела три поединка – в двух Виктория одержала победу и лишь в одном уступила, в итоге завоевал «бронзу».

– Моими соперниками стали многократные победители и призеры европейских и мировых чемпионатов Георгиос Маркарян из Греции и Степан Попов из республики Беларусь. В этих противостояниях мне удалось победить, к сожалению, в полуфинале я тактически проиграла представительнице Германии. Бронзовая награда – неплохой результат, но я уверена, что могла выступить успешнее. Если будет возможность поучаствовать в подобном турнире еще раз – возьму реванш, – поделилась Виктория Сергиевская.

27 июня следующий этап соревнований состоится в Африке, 4-5 июля – в Азии, 11-12 июля – в Северной и Южной Америке. Суперфинал международного онлайн-турнира по самбо, в котором примут участие победители континентальных этапов, запланирован на 18 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Через несколько лет в Томской области начнут добывать золото
В Томске будут судить водителя, который воткнул шариковую ручку в голову полицейского
Юная томичка стала призером международного онлайн-турнира по самбо
Клещи продолжают свое наступление на жителей Томской области
55 жителей Томской области стали жертвами мошенников за неделю
Спасатели в Томске спустили пострадавшего рабочего с крыши многоэтажки
В Томской области названы победители регионального конкурса «Начинающий фермер»
Коронавирус в Томске: еще у 60 жителей региона выявлен COVID-19
Губернатор поздравил томских медиков с присвоением государственных наград за борьбу с коронавирусом
И офис, и дом: 33 тыс. жителей Томской области из-за коронавируса сейчас работают на «удаленке»
День памяти и скорби: 22 июня жители Томской области могут почтить павших на Всероссийской минуте молчания
Обгоревший труп обнаружили пожарные при разборе пепелища в райцентре Томской области
Плантацию конопли в одной из многоэтажек Томска нашли и ликвидировали силовики
С 5 июля томичи смогут летать в Тюмень по льготным ценам
В ТУСУРе первым абитуриентом 2020 года стала представительница Сенегала
24 июня в Томской области, как и по всей стране, будет выходным днем
15 томских медиков, сражающихся с COVID, удостоены новых государственных наград
Число COVID-пациентов в томских больницах возросло до 498 человек
Число безработных в России втрое выше, чем значится по официальной статистике
Коронавирус в Томске: еще у 58 жителей региона подтвердился COVID-19
Томич заплатил алименты за три года, чтобы снять арест со своего BMW
13 тыс. любителей быстрой езды зафиксировали за неделю камеры ГИБДД на томских дорогах
Доктора ТОКБ с начала года спасли от инсульта 745 жителей Томской области