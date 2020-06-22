Юная томичка стала призером международного онлайн-турнира по самбо

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:48:03+03:00

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Европейский этап первого международного онлайн-турнира по самбо «Кубок Роснефти» завершился на выходных. Сборную России представляла учащаяся Томской областной спортивной школы олимпийского резерва, студентка ТГУ и мастер спорта России международного класса по самбо Виктория Сергиевская.

В первом этапе онлайн-турнира за звание победителя и денежный приз боролись спортсмены из 18 стран Европы, в том числе многократные победители мировых и европейских чемпионатов и национальных первенств.

Согласно правилам онлайн-соревнований во время поединка самбисты, поочередно совершая ходы, должны были угадать название техники самбо, скрытой за специальными полями на игровой доске.

По ходу турнира томская спортсменка провела три поединка – в двух Виктория одержала победу и лишь в одном уступила, в итоге завоевал «бронзу».

– Моими соперниками стали многократные победители и призеры европейских и мировых чемпионатов Георгиос Маркарян из Греции и Степан Попов из республики Беларусь. В этих противостояниях мне удалось победить, к сожалению, в полуфинале я тактически проиграла представительнице Германии. Бронзовая награда – неплохой результат, но я уверена, что могла выступить успешнее. Если будет возможность поучаствовать в подобном турнире еще раз – возьму реванш, – поделилась Виктория Сергиевская.

27 июня следующий этап соревнований состоится в Африке, 4-5 июля – в Азии, 11-12 июля – в Северной и Южной Америке. Суперфинал международного онлайн-турнира по самбо, в котором примут участие победители континентальных этапов, запланирован на 18 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU