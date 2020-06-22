2020-06-22T12:00:07+03:00
Происшествия

55 жителей Томской области стали жертвами мошенников за неделю

Пострадавшие лишились более 3 800 000 рублей
ИГОРЬ ТЮРИН
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Ловкачи продолжают охоту на доверчивых жителей регионаЛовкачи продолжают охоту на доверчивых жителей регионаФото: из открытых источников
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Жертвами мошенников стали 19 мужчин и 36 женщин в возрасте от 18 до 86 лет. В общей сложности они перевели мошенникам более 3 800 000 рублей, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Одной из потерпевших, жительнице Северска 1934 года рождения, поступил звонок с номера + 7495…, звонивший представился работником банка, и пояснил, что ей положена денежная компенсация за ранее приобретенный медицинский прибор, так как он оказался ненадлежащего качества. Для получения компенсации ей необходимо перевести денежные средства за открытие застрахованного счета и подоходный налог. Северчанка выполнила указания злоумышленников и совершила несколько переводов на общую сумму более 350 тысяч рублей.

УМВД России по Томской области напоминает, что распространенный способ совершения хищений денежных средств с карт граждан – побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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