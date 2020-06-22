Спасатели в Томске спустили пострадавшего рабочего с крыши многоэтажки

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:46:34+03:00

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Сегодня утром спасатели Томской областной поисково-спасательной службы провели эвакуацию 38-летнего рабочего с крыши многоэтажного дома на улице Большая Подгорная в Томске.

– В понедельник, 22 июня, в 10:22 дежурному ПСС со станции скорой помощи поступило сообщение о том, что рабочий на крыше повредил ногу и необходима помощь в его эвакуации. Спасатели поместили его на носилки и спустили на лифте вниз, где пострадавшим занялись медики, – рассказал замначальника ПСС Владлен Кузьменчук.

ИСТОЧНИК KP.RU