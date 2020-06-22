Коронавирус в Томске: еще у 60 жителей региона выявлен COVID-19

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:45:57+03:00

Пандемия в регионе не снижает темпов... Фото: из открытых источников

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Сегодня, 22 июня, в Томской области выявлено 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1785 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 7600 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 2 473 случаев (32,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. 95 пациентов скончались, 4705 выздоровели.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 592 280 человек , 8 206 умерли, 344 416 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU