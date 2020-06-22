2020-06-22T10:39:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор поздравил томских медиков с присвоением государственных наград за борьбу с коронавирусом

15 медработников региона отмечены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского
Алиса Селезнева
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Губернатор поздравил с высокими наградами медиков региона, сражающихся с коронавирусом.Губернатор поздравил с высокими наградами медиков региона, сражающихся с коронавирусом.Фото: из открытых источников
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21 июня, в День медицинского работника России, Президент Владимир Путин наградил 15 томских медиков за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга во время пандемии. Среди награжденных 12 томских врачей и три медицинские сестры. Свои поздравления им направил губернатор Сергей Жвачкин, сообщила в понедельник пресс-служба региональной администрации.

Орденом Пирогова награждены главный врач медико-санитарной части №2 Томска Алексей Михленко, главный врач томской клинической больницы №3 им. Б.И. Альперовича Андрей Кошель, главный врач МСЧ «Строитель» Лада Малышева, главный врач томской станции скорой медицинской помощи Николай Родионов, экс-главный врач детской больницы №2 Томска Инна Новикова, ушедшая на заслуженный отдых.

Среди получателей высшей медицинской награды страны также заместитель главного врача областной клинической больницы, сегодня работающий руководителем медчасти респираторного госпиталя МСЧ №2 Игорь Квач, заведующий отделением реанимации МСЧ №2 Евгений Тарасенко, завотделением терапии респираторного госпиталя на базе МСЧ№2 Анна Тетенева, завотделением клинической фармакологии клинической больницы №3 им Б.И. Альперовича Татьяна Вунукайнен, заведующая респираторной подстанцией выездных общепрофильных бригад №3 томской станции скорой медицинской помощи Светлана Гольцева, заместитель главного врача по медчасти МСЧ «Строитель» Юрий Кудрин и врач участковый терапевт МСЧ «Строитель» Евгений Саваленко.

Медали Луки Крымского глава государства удостоил трех медицинских сестер : это медицинские сестры детской больницы №2 Томска Наталья Морозова и Ольга Погорелова, а также старшая медицинская сестра инфекционного отделения клинической больницы №3 им. Б.И. Альперовича Зинаида Черткова.

Добавим, орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены соответствующим указом Президента РФ от 19 июня.

Как уточняется в статутах наград, орденом Пирогова государство награждает за оказание медпомощи в условиях, сопряженных с риском для жизни. Медалью Луки Крымского удостаивают за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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