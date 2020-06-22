2020-06-22T09:11:47+03:00
Общество

День памяти и скорби: 22 июня жители Томской области могут почтить павших на Всероссийской минуте молчания

Она пройдет сегодня в эфире всех центральных телеканалов и радиостанций страны
Алиса Селезнева
Поделиться:
Это нужно не павшим, это нужно живым...Это нужно не павшим, это нужно живым...Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 июня, в 16:15 (12:15 по московскому времени) одновременно во всей стране пройдет минута молчания. Именно в это время 79 лет назад в эфире радио прозвучало обращение к гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии. В 2020 году в это время теле- и радиовещание прервет литературно-музыкальная композиция, в исполнении известного диктора Игоря Кириллова. После нее состоится минута молчания.

- В Томске данная литературно-музыкальная композиция также будет транслироваться в мемориальной зоне Лагерного сада. После чего зазвучит сигнал метронома, - сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, почтить память тех, кто воевал за Победу на фронте и приближал ее в тылу, томичи могут приняв участие во Всероссийской акции «Свеча памяти». В ее рамках все желающие могут зажечь виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф. В настоящий момент более 20,8 миллионов россиян и жителей бывших советских республик сделали это.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели в Томске спустили пострадавшего рабочего с крыши многоэтажки
В Томской области названы победители регионального конкурса «Начинающий фермер»
Коронавирус в Томске: еще у 60 жителей региона выявлен COVID-19
Губернатор поздравил томских медиков с присвоением государственных наград за борьбу с коронавирусом
И офис, и дом: 33 тыс. жителей Томской области из-за коронавируса сейчас работают на «удаленке»
День памяти и скорби: 22 июня жители Томской области могут почтить павших на Всероссийской минуте молчания
Обгоревший труп обнаружили пожарные при разборе пепелища в райцентре Томской области
Плантацию конопли в одной из многоэтажек Томска нашли и ликвидировали силовики
С 5 июля томичи смогут летать в Тюмень по льготным ценам
В ТУСУРе первым абитуриентом 2020 года стала представительница Сенегала
24 июня в Томской области, как и по всей стране, будет выходным днем
15 томских медиков, сражающихся с COVID, удостоены новых государственных наград
Число COVID-пациентов в томских больницах возросло до 498 человек
Число безработных в России втрое выше, чем значится по официальной статистике
Коронавирус в Томске: еще у 58 жителей региона подтвердился COVID-19
Томич заплатил алименты за три года, чтобы снять арест со своего BMW
13 тыс. любителей быстрой езды зафиксировали за неделю камеры ГИБДД на томских дорогах
Доктора ТОКБ с начала года спасли от инсульта 745 жителей Томской области