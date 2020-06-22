День памяти и скорби: 22 июня жители Томской области могут почтить павших на Всероссийской минуте молчания

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:11:47+03:00

Это нужно не павшим, это нужно живым... Фото: из открытых источников

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Сегодня, 22 июня, в 16:15 (12:15 по московскому времени) одновременно во всей стране пройдет минута молчания. Именно в это время 79 лет назад в эфире радио прозвучало обращение к гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии. В 2020 году в это время теле- и радиовещание прервет литературно-музыкальная композиция, в исполнении известного диктора Игоря Кириллова. После нее состоится минута молчания.

- В Томске данная литературно-музыкальная композиция также будет транслироваться в мемориальной зоне Лагерного сада. После чего зазвучит сигнал метронома, - сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, почтить память тех, кто воевал за Победу на фронте и приближал ее в тылу, томичи могут приняв участие во Всероссийской акции «Свеча памяти». В ее рамках все желающие могут зажечь виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф. В настоящий момент более 20,8 миллионов россиян и жителей бывших советских республик сделали это.

ИСТОЧНИК KP.RU