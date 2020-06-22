Обгоревший труп обнаружили пожарные при разборе пепелища в райцентре Томской области

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:12:45+03:00

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Сегодня ночью., около 02.35, в оперативную службу МЧС поступило сообщение о пожаре в селе Александровском, на ул.Молодежной. Первое подразделение пожарных прибыло на место спустя несколько минут.

На момент их приезда огнем были охвачены крыша железобетонного гаража 12х25 м, а также два вагончика площадью 2,5х8 м каждый, расположенные в двух метрах от гаража. Пожарными из гаража были эвакуированы погрузчик и вездеход. В пять часов утра пожар был ликвидирован.

- В результате сгорели вагончики, обгорела деревянная обрешетка крыши гаража. Площадь пожара составила 340 кв.м. При разборе обрушившихся конструкций вагончиков было обнаружено обгоревшее тело человека. Его личность устанавливается, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области. Причина пожара устанавливается. В ликвидации огня было задействовано 4 единицы техники и 8 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU