2020-06-22T07:37:43+03:00
Происшествия

Плантацию конопли в одной из многоэтажек Томска нашли и ликвидировали силовики

Незаконные «ботаники» культивировали посевы для изготовления наркотиков
Алиса Селезнева
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Плантация конопли ликвидирована полицейскими.Плантация конопли ликвидирована полицейскими.Фото: из открытых источников
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- Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром», пресекли преступную деятельность группы лиц , занимавшейся выращиванием конопли, изготовлением и сбытом марихуаны на территории Томской области, - сообщила сегодня пресс-служба областной полиции.

По предварительным данным, пять жителей областного центра, трое из которых являются родственниками, оборудовали квартиру для культивирования незаконных посевов в одном из домов в Ленинском районе Томска.

- В квартире имелось всё необходимое для культивирования конопли оборудование: садовый инвентарь, лампы солнечного освещения, датчики температуры, вентиляция и вытяжки, а также различные удобрения для подкормки наркосодержащих растений, - говорится в сообщении ведомства.

При проведении обысков в данной квартире обнаружено и изъято оборудование для выращивания конопли, кусты наркосодержащего растения «Марихуана», а также подготовленная к сбыту очередная партия наркотического средства.

Полиция напоминает, что на территории Томской области в период с 15 июня по 24 июня 2020 года проходит межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2020». Ее целью является пресечение незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов мака и конопли, уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений, задержание заготовителей, сбытчиков и перевозчиков наркотиков.

"МАК-2020",Томск.Алиса Селезнева

ИСТОЧНИК KP.RU

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