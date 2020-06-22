С 5 июля томичи смогут летать в Тюмень по льготным ценам

22 Июнь 2020 2020-06-22T06:42:19+03:00

Теперь томичам будет проще попасть в Тюмень. Фото: из открытых источников

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С 5 июля авиакомпания "ИрАэро" вводит в свое расписание еженедельный авиарейс по маршруту Иркутск – Томск – Тюмень. Он будет выполняться на самолетах Sukhoi Superjet еженедельно, по воскресеньям, до конца октября - сообщила в понедельник пресс-служба авиакомпании.

Стоимость билета от Иркутска до Томска составит от 4850 рублей, перелет Томск – Тюмень обойдется в 4650 рублей. Борт будет вылетать из Иркутска в 9.10, прибывать в Тюмень в 11.00 по местному времени, посадка в Томске составит один час. Обратный рейс в тот же день в 12.00, прибытие в Иркутск в 20.00.

-Рейс субсидируемый, купить билет по льготной цене могут все желающие. Каждый самолет проходит перед вылетом специальную обработку, все пассажиры будут обеспечены масками и перчатками. Рекомендации Роспотребнадзора и Росавиации наша авиакомпания выполняет в полном объеме, – говорится в сообщении.

Билеты на новый рейс уже в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU