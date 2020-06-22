2020-06-22T05:30:50+03:00
Общество

В ТУСУРе первым абитуриентом 2020 года стала представительница Сенегала

Приемная компания «Учись в Томске!» стартовала 20 июня
Антонина Ленская
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Приемная кампания в ТУСУР в этом году полностью пройдет в дистанционном формате.Приемная кампания в ТУСУР в этом году полностью пройдет в дистанционном формате.Фото: из открытых источников
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Первым зарегистрировавшимся абитуриентом ТУСУРа в рамках новой приемной кампании стала Марим Амар из Сенегала, сообщает пресс-служба университета. Она подала в электронном виде все необходимые документы для поступления на магистерское направление «Экономика». Поступать в томский вуз девушка решила по рекомендации своих знакомых после окончания подготовительного факультета в городе Липецке.

Напомним, что в субботу, 20 июня, в регионе стартовала приемная кампания «Учись в Томске!» в высшие и средние профессиональные учебные заведения. «Учитывая, что в этом году школьники начнут сдавать ЕГЭ с 3 июля, основной наплыв абитуриентов в приемные комиссии вузов ожидается в начале августа. В июне ждем документы от тех, кто сдавал экзамены в школах в прошлом году, а также от иностранцев», - отметила вице-губернатор по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

По ее словам, приемная кампания 2020 года будет проходить дистанционно, начиная с подачи документов онлайн и заканчивая вступительными экзаменами (если они требуются) и зачислением.

По данным обладминистрации, в этом году на бюджетные места томские университеты смогут принять 9 346 студентов, в том числе 8 697 - по очной форме обучения. Еще 385 бюджетных мест подготовлено для абитуриентов в томских филиалах трех иногородних вузов, где очно здесь смогут обучаться 336 человек.

В техникумы и колледжи Томской области на бюджет смогут поступить 6 123 студента, в том числе по программе обучения после 9-го класса – 3 979 выпускников, после 11-го класса – 1 917. Еще 227 мест зарезервировано для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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