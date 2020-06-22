24 июня в Томской области, как и по всей стране, будет выходным днем

22 Июнь 2020 2020-06-22T05:27:01+03:00

Парада Победы в Томске не будет, но многие горожане придут в этот день почтить героев в Лагерный сад. Фото: из открытых источников

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24 июня, по распоряжению Президента России, объявлено в стране нерабочим днем. В Москве и в ряде российских регионов в эту дату пройдут военные Парады в честь 75-летия Победы. В Томской области торжеств не будет, но несмотря на это, жители региона смогут воспользоваться дополнительным выходным днем посреди трудовой недели. Напомним, именно 24 июня 1945 года в столице прошел легендарный парад победителей, когда по Красной площади прошли воины, отстоявшие Москву и Ленинград, победившие фашистские войска под Сталинградом, освободившие Европу и взявшие штурмом Берлин.

- По указу Президента парад проводится в городах-героях и там, где есть воинские гарнизоны. В Томске воинских гарнизонов нет и никогда не было. И никогда в жизни в Томске не проводились воинские парады. Проводились шествия, "Бессмертный полк". В Сибирском Федеральном округе парад 24 июня пройдет только в Новосибирске, потому что там есть военный гарнизон, – прокомментировал ситуацию томский губернатор.

Провести парад, или хотя бы массовое шествие, не позволяет и эпидобстановка по COVID-19 в регионе. Начиная с середины июня, число заболевших томичей возрастает ежедневно на несколько десятков человек.

ИСТОЧНИК KP.RU