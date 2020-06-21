2020-06-21T11:43:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Число COVID-пациентов в томских больницах возросло до 498 человек

Коэффициент распространения инфекции также продолжает увеличиваться
Алиса Селезнева
Поделиться:
Число томичей с коронавирусом превысило 1,7 тыс. человек.Число томичей с коронавирусом превысило 1,7 тыс. человек.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В воскресенье, 21 июня, в Томской области зарегистрировано 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- У 25 заболевших, выявленных за минувшие сутки, заболевание протекает бессимптомно, они изолированы под контролем медиков, 21 пациент имеет признаки ОРВИ, у 12-ти пневмония, - сообщает региональный оперштаб. В настоящее время лечение в медучреждениях региона проходит 498 пациентов с положительным COVID-cтатусом. Контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровлении еще восьми человек, новые случаи смерти от коронавируса не зафиксированы.

Таким образом, за период пандемии в Томской области установлено 1725 случаев заболевания COVID-19, из них в активной фазе инфекции находятся 924, выздоровели 787, умерли 14 человек.

На сегодняшний день показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Томской области составляет 154,5 человека, что соответствует седьмому месту в Сибирском федеральном округе.

Количество свободного коечного фонда составляет 62,3 %, охват тестирования - 270,1 на 100 тысяч населения (вдвое выше нормативов). Однако коэффициент распространения инфекции (соотношение заболевших за предыдущие четыре дня к числу заболевших за последующие четыре дня) возрос до 1,46 ( вчера он был 1, 43).

Напомним, по требованиям Роспотребнадзора, для перехода на первый этап снятия ограничений этот параметр должен быть ниже 1,0, для второго — ниже 0,8, третьего этапа, когда открываются все заведения и организации— ниже 0,5.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число COVID-пациентов в томских больницах возросло до 498 человек
Число безработных в России втрое выше, чем значится по официальной статистике
Коронавирус в Томске: еще у 58 жителей региона подтвердился COVID-19
Томич заплатил алименты за три года, чтобы снять арест со своего BMW
13 тыс. любителей быстрой езды зафиксировали за неделю камеры ГИБДД на томских дорогах
Доктора ТОКБ с начала года спасли от инсульта 745 жителей Томской области
Победителями конкурсов Фонда Потанина стали 12 томских политехников
На окраине Томска в ДТП погибли два человека
На базе Томской районной больницы развернут еще один госпиталь для больных COVID-19
В Томской области с опережением графика отремонтирован участок трассы Томск – Мариинск
Коронавирус в Томске: +69 новых случаев
Летнее солнцестояние в Томске начнется рано утром в воскресенье
Почти 100% переболевших COVID-19 жителей Томской области имеют антитела
В Томской области за два дня молодые люди совершили целый «букет» преступлений
В Северске число заболевших COVID-19 с начала недели увеличилось почти вдвое
Томские депутаты: единый налог на вмененный доход необходимо сохранить
В День памяти и скорби жителей Томска приглашают возложить цветы к городским мемориалам
100 млн рублей сэкономил ТГУ при строительстве нового общежития «Маяк» в Томске
Первая партия «Авифавира» для лечения коронавируса поступит в Томскую область уже в июне
Коронавирус в Томске: + 83 новых случая
Дополнительный стационар для выздоравливающих COVID–пациентов появится в Томске
В Томске полицейские проводят массовые проверки маршрутных автобусов
В Томской области участникам Великой Отечественной войны вручат бесплатные телефоны
В Томской области площадь органического земледелия становится больше
В мае Томская область потребила электроэнергии почти на 18% меньше прошлогоднего
Томские ученые из НИИ кардиологии удостоены медицинской премии «Призвание»