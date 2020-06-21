Число COVID-пациентов в томских больницах возросло до 498 человек

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:43:50+03:00

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В воскресенье, 21 июня, в Томской области зарегистрировано 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- У 25 заболевших, выявленных за минувшие сутки, заболевание протекает бессимптомно, они изолированы под контролем медиков, 21 пациент имеет признаки ОРВИ, у 12-ти пневмония, - сообщает региональный оперштаб. В настоящее время лечение в медучреждениях региона проходит 498 пациентов с положительным COVID-cтатусом. Контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровлении еще восьми человек, новые случаи смерти от коронавируса не зафиксированы.

Таким образом, за период пандемии в Томской области установлено 1725 случаев заболевания COVID-19, из них в активной фазе инфекции находятся 924, выздоровели 787, умерли 14 человек.

На сегодняшний день показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Томской области составляет 154,5 человека, что соответствует седьмому месту в Сибирском федеральном округе.

Количество свободного коечного фонда составляет 62,3 %, охват тестирования - 270,1 на 100 тысяч населения (вдвое выше нормативов). Однако коэффициент распространения инфекции (соотношение заболевших за предыдущие четыре дня к числу заболевших за последующие четыре дня) возрос до 1,46 ( вчера он был 1, 43).

Напомним, по требованиям Роспотребнадзора, для перехода на первый этап снятия ограничений этот параметр должен быть ниже 1,0, для второго — ниже 0,8, третьего этапа, когда открываются все заведения и организации— ниже 0,5.

ИСТОЧНИК KP.RU