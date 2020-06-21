2020-06-21T10:52:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: еще у 58 жителей региона подтвердился COVID-19

Общее число заболевших достигло 1725 человек
Алиса Селезнева
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Число заболевших коронавирусом продолжает расти.Число заболевших коронавирусом продолжает расти.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 21 июня, в Томской области выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1725 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 7 728 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 2 335 случаев (30,2%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. 109 пациентов скончался, 5 119 выздоровели.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 584 680 человек , 8 111 умерли, 339 711 выздоровели

ИСТОЧНИК KP.RU

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