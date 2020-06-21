Томич заплатил алименты за три года, чтобы снять арест со своего BMW

21 Июнь 2020 2020-06-21T07:33:57+03:00

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Житель Томска не платил алименты на содержание ребенка, начиная с 2017 года, и в результате задолжал 236 тыс. рублей. С целью взыскания задолженности судебные приставы обратили взыскание на зарплату должника, однако денежные средства с места его работы не поступали. Тогда последовали запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД в отношении двух автомобилей BMW, принадлежащих алиментщику, а затем наложение ареста на иномарки.

В июне этого года один из автомобилей должника попал в поле действия программно-аппаратного комплекса «Дорожный пристав» во время совместного рейда с ГИБДД.

- Судебные приставы тут же наложили на машину арест, оставив владельцу на ответственное хранение и предупредив об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие арестованного имущества. Спустя несколько дней гражданин нашел возможность оплатить задолженность и перечислил требуемую сумму, после чего арест с транспорта был снят, - сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Добавим, по результатам работы «Дорожного пристава» за весь рейдовый период с октября 2019 года по начало июня 2020 года взыскано почти 22 млн рублей, произведено почти 460 арестов имущества. В мобильном офисе сразу после арестов оплачено должниками около 2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU