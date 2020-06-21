13 тыс. любителей быстрой езды зафиксировали за неделю камеры ГИБДД на томских дорогах

21 Июнь 2020 2020-06-21T06:53:14+03:00

В летнее время число любителей прокатиться "с ветерком" возрастает. Фото: из открытых источников

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Ежедневно на автодорогах области осуществляется видеофиксация нарушений Правил дорожного движения. - За прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации зафиксировано 14714 нарушений, 13034 из которых - нарушения скоростного режима, - сообщила в воскресенье пресс- служба регионального УМВД.

- После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД, обрабатывается, и через некоторое время владелец транспортного средства по почте получает квитанцию на оплату штрафа. Основная цель использования приборов фиксации - обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма, - напоминают представители ведомства. Для своевременного получения информации о штрафах они рекомендуют водителям воспользоваться порталом «Госуслуги». Также возможность самостоятельной проверки неуплаченных штрафов предусмотрена на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru) в разделе «Проверка штрафов».

- Срок, в течение которого лицо, привлеченное к ответственности, может произвести уплату 50% от суммы штрафа, составляет 20 дней с момента вынесения постановления о его наложении. По истечении указанного срока уплата административного штрафа производится в полном объеме, - уточняется в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU