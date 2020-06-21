2020-06-21T06:03:22+03:00
Здоровье

Доктора ТОКБ с начала года спасли от инсульта 745 жителей Томской области

Эффективность лечения обеспечивают профессионализм и высокие технологии
Алиса Селезнева
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Хирурги ТОКБ применяют для лечения пациентов самые современные технологии.Хирурги ТОКБ применяют для лечения пациентов самые современные технологии.Фото: из открытых источников
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Специалисты Регионального сосудистого центра Томской областной клинической больницы с начала 2020 года выписали по выздоровлению 745 пациентов, перенесших инсульт, сообщает пресс-служба областной администрации.

- За этими цифрами стоит колоссальный труд врачей, а также наши диагностические и лечебные возможности, которые растут в связи с приобретением нового оборудования, — отметил главный врач Томской ОКБ Михаил Лукашов.

В частности, больница активно применяет новые методы лечения инсульта, направленные на восстановление кровотока в закрытом сосуде. К таким методам относится эндоваскулярная тромбоэкстракция — высокотехнологичное извлечение тромбов при помощи специальных инструментов при поражениях наиболее крупных артерий головного мозга.

Данные операции выполняются в ангиоблоке ТОКБ при помощи ангиографа — современного высокотехнологичного цифрового аппарата. При помощи рентгеновского излучения слабой мощности он позволяет визуализировать строение артерий.

- В 2020 году хирурги ангиоблока выполнили уже 992 операции, чаще всего это операции на сердце и головном мозге (эмболизация аневризм головного мозга, стентирование брахиоцефальных артерий). Риск и период восстановления пациентов после эндоваскулярных вмешательств в разы меньше, чем при традиционном открытом доступе, - пояснил главный врач ТОКБ.

Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Задача программы — снижение смертности от болезней системы кровообращения до 372 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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