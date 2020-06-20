2020-06-20T15:05:09+03:00
Умный город

Победителями конкурсов Фонда Потанина стали 12 томских политехников

Доцент, профессора и магистранты получат гранты и стипендии
ИГОРЬ ТЮРИН
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Томский политех - кузница кадров для страныТомский политех - кузница кадров для страныФото: из открытых источников
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Стали известны результаты стипендиальной и грантовой программ благотворительного фонда Владимира Потанина. Их победителями стали 12 представителей Томского политехнического университета, сообщает пресс-служба вуза.

В этом году на оба конкурса было зарегистрировано более 9 000 заявок из 75 вузов страны.

В грантовом конкурсе победителями стали доцент Инженерной школы энергетики Александра Антонова, профессор Инженерной школы природных ресурсов Елена Ивашкина и профессор Школы базовой инженерной подготовки Наталия Колодий.

Гранты победителям в размере до 500 тысяч рублей предоставляются в четырех номинациях: новая магистерская программа, новый учебный курс, новый учебный онлайн-курс, новые методы и технологии в обучении.

Так, проект Елены Ивашкиной заключается в разработке образовательной программы «Проектирование и моделирование установок подготовки и переработки нефти и газа». Программа будет реализовываться в двух форматах: очном и дистанционном. Это позволит магистрантам проходить обучение в любое время и в любом месте.

– Подобных программ нет ни в одном вузе за Уралом. Выпускники овладеют набором компетенций для профессиональной деятельности в области технологии, концептуального проектирования и моделирования объектов подготовки и переработки нефти и газа. Проект поддержан отраслевым институтом НК «Роснефть» – «ТомскНИПинефть», заинтересованном в высококвалифицированных кадрах, – рассказывает Елена Ивашкина.

Победителями стипендиального конкурса стали девять магистрантов ТПУ: Ирина Данилова, Дмитрий Журман, Сергей Коршунов, Мария Кушеева, Юлия Люшневская (Сытник), Константин Маслов, Дмитрий Павлов, Юлия Питько и Константин Попов.

Они будут получать ежемесячную стипендию благотворительного фонда Владимира Потанина до окончания обучения в магистратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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