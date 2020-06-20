На окраине Томска в ДТП погибли два человека
Столкнулись два автомобиля – Toyota и Lada Kalina
фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:
По предварительной информации, 20 июня около 14 часов 53 минут на автомобильной дороге Томск – Предтеченск в районе поселка Зональная станция произошло столкновение двух транспортных средств – автомобиля Toyota RAV 4 и Lada Kalina, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Lada Kalina скончались на месте.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU