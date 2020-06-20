2020-06-20T16:09:45+03:00
Происшествия

На окраине Томска в ДТП погибли два человека

Столкнулись два автомобиля – Toyota и Lada Kalina
ИГОРЬ ТЮРИН
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фото: УМВД по Томской области.фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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По предварительной информации, 20 июня около 14 часов 53 минут на автомобильной дороге ТомскПредтеченск в районе поселка Зональная станция произошло столкновение двух транспортных средств – автомобиля Toyota RAV 4 и Lada Kalina, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Lada Kalina скончались на месте.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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