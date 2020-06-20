Коронавирус в Томске: +69 новых случаев
Число заболевших в регионе 1 667 человек
Коронавирус продолжает свое наступление на Томскую областьФото: из открытых источников
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Сегодня, 20 июня, в Томской области выявлено сразу 69 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1667 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено 7 889 заболевших, 161 пациент скончался, 10 186 выздоровели.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 576 952, 8 002 умерли, 334 592 выздоровели
ИСТОЧНИК KP.RU