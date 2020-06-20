Коронавирус в Томске: +69 новых случаев

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:01:38+03:00

Коронавирус продолжает свое наступление на Томскую область Фото: из открытых источников

Число заболевших в регионе 1 667 человек

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Сегодня, 20 июня, в Томской области выявлено сразу 69 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1667 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 7 889 заболевших, 161 пациент скончался, 10 186 выздоровели.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 576 952, 8 002 умерли, 334 592 выздоровели

ИСТОЧНИК KP.RU