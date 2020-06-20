2020-06-20T05:10:11+03:00
Происшествия

В Томской области за два дня молодые люди совершили целый «букет» преступлений

В суд направлено уголовное дело двух вымогателей и хулиганов
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Двухдневные похождения дорого обойдутся двум жителям Шегарского районаДвухдневные похождения дорого обойдутся двум жителям Шегарского районаФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Прокурор Шегарского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, 33 и 26 лет, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.163, ч.2 ст.213, ст.116, ст.119 УК РФ (вымогательство, хулиганство, побои, угроза убийством), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле 2019 обвиняемые сговорились о вымогательстве миллиона рублей у супружеской пары, осуществлявшей предпринимательскую деятельность. Под угрозой физической расправы они заставили потерпевших написать расписку о якобы имевшем месте денежном долге.

На следующий день виновные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашли на территорию одной из местных организаций, где избили шестерых работников, в том числе причинив легкий вред здоровью одного из них.

Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые не признали.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Шегарский районный суд Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томской области за два дня молодые люди совершили целый «букет» преступлений
В Северске число заболевших COVID-19 с начала недели увеличилось почти вдвое
Томские депутаты: единый налог на вмененный доход необходимо сохранить
В День памяти и скорби жителей Томска приглашают возложить цветы к городским мемориалам
100 млн рублей сэкономил ТГУ при строительстве нового общежития «Маяк» в Томске
Первая партия «Авифавира» для лечения коронавируса поступит в Томскую область уже в июне
Коронавирус в Томске: + 83 новых случая
Дополнительный стационар для выздоравливающих COVID–пациентов появится в Томске
В Томске полицейские проводят массовые проверки маршрутных автобусов
В Томской области участникам Великой Отечественной войны вручат бесплатные телефоны
В Томской области площадь органического земледелия становится больше
В мае Томская область потребила электроэнергии почти на 18% меньше прошлогоднего
Томские ученые из НИИ кардиологии удостоены медицинской премии «Призвание»