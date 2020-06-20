В Томской области за два дня молодые люди совершили целый «букет» преступлений

20 Июнь 2020 2020-06-20T05:10:11+03:00

В суд направлено уголовное дело двух вымогателей и хулиганов

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Прокурор Шегарского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, 33 и 26 лет, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.163, ч.2 ст.213, ст.116, ст.119 УК РФ (вымогательство, хулиганство, побои, угроза убийством), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле 2019 обвиняемые сговорились о вымогательстве миллиона рублей у супружеской пары, осуществлявшей предпринимательскую деятельность. Под угрозой физической расправы они заставили потерпевших написать расписку о якобы имевшем месте денежном долге.

На следующий день виновные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашли на территорию одной из местных организаций, где избили шестерых работников, в том числе причинив легкий вред здоровью одного из них.

Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые не признали.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Шегарский районный суд Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU