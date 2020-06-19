2020-06-19T13:06:36+03:00
Экономика

Томские депутаты: единый налог на вмененный доход необходимо сохранить

Свои предложения областные парламентарии направят в Госдуму и Правительство РФ
Антонина Ленская
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Отмена единого налога на вмененный доход увеличит финансовое бремя для малого бизнеса.Отмена единого налога на вмененный доход увеличит финансовое бремя для малого бизнеса.Фото: из открытых источников
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Продлить срок действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности: с таким предложением областные депутаты планируют обратиться в Государственную Думу, Совет Федерации и к первому заместителю председателя Правительства РФ Андрею Белоусову.

– С 1 января 2021 года срок действия этого налога, популярного среди малого и среднего бизнеса, заканчивается, – отметил зампредседателя областной Думы Александр Куприянец. – Поэтому у нашего депутатского корпуса есть предложение выступить с инициативой о его продлении. 73 региона России уже направили подобные обращения в правительство, нам тоже нельзя оставаться в стороне.

Как пояснил А. Куприянец, ЕНВД учитывает местные особенности ведения бизнеса и позволяет снижать размер налога на сумму страховых взносов. Продление его действия позволит сохранить стабильный и перспективный источник налоговых доходов бюджетов муниципальных образований.

Спикер областного парламента Оксана Козловская подчеркнула: «Группа сенаторов также вышла с подобной законодательной инициативой. Пока они получили отрицательно заключение правительства. Тем не менее, мы считаем, что надо настаивать на продлении этого налогового режима».

Напомним, в декабре 2019 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области Валерий Падерин заявил, что предстоящая отмена ЕНВД снизит конкурентоспособность местных компаний и приведет к массовому переходу небольших предприятий «в тень». По его словам, в регионе около 30% предпринимателей используют этот режим налогообложения. В качестве альтернативы правительство предлагает переход либо на обычную систему налогообложения, либо на «упрощенку», что в среднем увеличит налоговое бремя на 10-25%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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