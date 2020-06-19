В День памяти и скорби жителей Томска приглашают возложить цветы к городским мемориалам

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:22:38+03:00

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22 июня, в День памяти и скорби, из-за пандемии коронавируса в Томске не будет традиционных массовых мероприятий с участием ветеранов и тружеников тыла. Однако все желающие смогут возложить цветы к городским мемориальным комплексам, посетить мемориальные кладбища, чтобы почтить подвиг тех, кто приближал Победу.

- Выпускники штаба Поста №1 будут нести Вахту Памяти в Лагерном саду и на мемориальном кладбище «Южное». Рота Почётного караула из 30 студентов - выпускников Поста №1 будет нести Вахту Памяти в мемориальных зонах с 8.00 до 12.00 с соблюдением социальной дистанции и применением средств индивидуальной защиты, - сообщила в пятницу пресс-служба мэрии.

Сотрудники департамента городского хозяйства в День памяти и скорби будут отслеживать наполняемость маршрутных автобусов, курсирующих к кладбищам. В случае необходимости, перевозчики увеличат число автобусов на линии или сократят интервал их движения.

Кроме того, томичи могут принять участие во всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти». Зажечь виртуальную свечу можно на сайте деньпамяти.рф , нажав на специальную кнопку в правом углу экрана. На портале доступна интерактивная карта России, на которой можно увидеть, какие регионы уже присоединились к акции. По всей стране планируется зажечь 27 миллионов виртуальных свечей – именно столько граждан СССР погибли за годы Великой Отечественной войны. Также участие в акции доступно в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Акция продлится до 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU