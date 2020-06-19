100 млн рублей сэкономил ТГУ при строительстве нового общежития «Маяк» в Томске

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:58:56+03:00

"Маяк" станет домом для почти тысячи студентов, аспирантов и магистрантов. Фото: из открытых источников

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ТГУ эффективно использовал государственные средства, выделенные на возведение нового общежития «Маяк». Это позволило университету вернуть 99,3 миллиона рублей в федеральный бюджет. Общий объем средств субсидии на строительство составлял 1175,4 миллионов рублей, - сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

Кроме того, общежитие «Маяк» было сдано в эксплуатацию с опережением на год. В настоящее время работы по строительству были приняты комиссией Ростехнадзора, в мэрии получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

– Средства в общей сумме 99,3 миллионов рублей соответствии с действующим законодательством возвращены в доход федерального бюджета, – пояснила начальник планово-финансового управления ТГУ Оксана Васильева.

Напомним, общежитие построено на ул. Аркадия Иванова рядом со стадионом ТГУ и состоит из двух корпусов – 12 и 15 этажей, соединенных теплым переходом. Общая площадь превышает 21 тысячу квадратных метров. В двух корпусах размещены 194 секции на одно, два, четыре, шесть и девять мест, в том числе 24 комнаты предусмотрены для студентов с ограниченными возможностями здоровья. В здании также оборудованы конференц-зал, учебные комнаты на 80 мест каждая, места для занятий спортом, в каждом корпусе есть пункты питания, комнаты для стирки и сушки белья. Для удобства проживающих организованы кухни общественного пользования.

Общежитие станет вторым домом для почти тысячи студентов, магистрантов и аспирантов всех факультетов и учебных институтов, приехавших учиться в ТГУ из разных уголков России и из-за рубежа.

Добавим, имя «Маяк» было выбрано для общежития в ходе интернет- голосования, которое завершилось 6 мая.

В формировании списка имен-кандидатов и двух этапах голосования приняли участие около 3 тысяч студентов, аспирантов, преподавателей, выпускников ТГУ и жителей Томска. «Маяк» получил перевес в 200 с лишним голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU