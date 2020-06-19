Коронавирус в Томске: + 83 новых случая
Число заболевших в регионе 1 598 человек
Коронавирус в Томской области наращивает оборотыФото: из открытых источников
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Сегодня, 19 июня, в Томской области выявлено сразу 83 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1598 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено 7 972 заболевших, 181 пациент скончался, 10 443 выздоровели.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 569 063, 7 841 умерли, 324 406 выздоровели
ИСТОЧНИК KP.RU