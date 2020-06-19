Коронавирус в Томске: + 83 новых случая

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:59:18+03:00

Коронавирус в Томской области наращивает обороты Фото: из открытых источников

Число заболевших в регионе 1 598 человек

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Сегодня, 19 июня, в Томской области выявлено сразу 83 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1598 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 7 972 заболевших, 181 пациент скончался, 10 443 выздоровели.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 569 063, 7 841 умерли, 324 406 выздоровели

ИСТОЧНИК KP.RU