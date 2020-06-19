В Томской области участникам Великой Отечественной войны вручат бесплатные телефоны
Новые устройства связи получат в подарок почти 200 фронтовиков Томской области. Телефоны участникам Великой Отечественной войны доставляют члены общественной организации «Волонтеры Победы».
Мобильная связь для участников Великой Отечественной войны также будет бесплатной.
В мобильных гаджетах записаны контакты экстренных служб, в каждый аппарат внесен номер волонтера. Ветераны смогут незамедлительно сообщить о какой-либо проблеме, попросить о помощи, воспользовавшись «тревожной кнопкой».
Бесплатные сотовые телефоны доставлены более чем для 52-х тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны, живущих в регионах России.
ИСТОЧНИК KP.RU