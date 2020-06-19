2020-06-19T10:12:31+03:00
Общество

В Томской области участникам Великой Отечественной войны вручат бесплатные телефоны

Мобильники получат в подарок почти 200 фронтовиков региона
ИГОРЬ ТЮРИН
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Мы помним, мы гордимся нашими предками!Мы помним, мы гордимся нашими предками!Фото: из открытых источников
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Новые устройства связи получат в подарок почти 200 фронтовиков Томской области. Телефоны участникам Великой Отечественной войны доставляют члены общественной организации «Волонтеры Победы».

Мобильная связь для участников Великой Отечественной войны также будет бесплатной.

В мобильных гаджетах записаны контакты экстренных служб, в каждый аппарат внесен номер волонтера. Ветераны смогут незамедлительно сообщить о какой-либо проблеме, попросить о помощи, воспользовавшись «тревожной кнопкой».

Бесплатные сотовые телефоны доставлены более чем для 52-х тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны, живущих в регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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