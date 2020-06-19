2020-06-19T09:36:12+03:00
Умный город

В Томской области площадь органического земледелия становится больше

В этом году «органикой» в регионе засеяно 14,8 тыс. га полей
ИГОРЬ ТЮРИН
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Умная область переходит на органические продуктыУмная область переходит на органические продуктыФото: из открытых источников
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В этом году «органикой» в регионе засеяно 14,8 тыс. га полей – на 37 % больше, чем в 2019-м, информирует пресс-служба обладминистрации.

Органическим земледелием в Томской области занимаются пять предприятий – «Агро», «Сибирские органические продукты», «Перовское», фермерское хозяйство Ивана Петроченко и сельхозкооператив «Успех». Испытания для получения «органического сертификата» проводятся на полях органического рапса СПК «Межениновский» и в фермерском хозяйстве Руслана Моисеева, открывшего производство органического меда.

– По оценке Российского органического Союза Томская область является одним из лидеров страны в выращивании органических культур. Хозяйства региона научились не только производить, но и экспортировать «органику», вовремя уловив мировой продовольственный тренд. За 2019 год регион экспортировал 15,6 тысячи тонн «органики» на 5,8 миллиона долларов США, – подчеркнул заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Глава КФХ Руслан Моисеев является победителем программы по поддержке фермерства. Этим летом фермер выставил 300 ульев на органических полях компании «Агро» в Первомайском районе. В первый год с новой пасеки он планирует получить 6 тонн меда, а к 2024 году – 10-12 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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