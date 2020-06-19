2020-06-19T08:41:39+03:00
Умный город

В Томской области 780 выпускников школ получат федеральные и региональные медали

Награду РФ «За особые успехи в учении» вручат 676 парням и девушкам
ИГОРЬ ТЮРИН
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В Томской области живет и учится целый батальон выпускников-отличниковВ Томской области живет и учится целый батальон выпускников-отличниковФото: из открытых источников
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По данным мониторинга департамента общего образования Томской области, федеральные и региональные медали в этом учебном году получат 780 выпускников.

Из них федеральную награду «За особые успехи в учении» вручат 676 одиннадцатиклассникам, региональную медаль «За особые достижения в учении» – 104 выпускникам.

Федеральной медали удостоены ребята, имеющие итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам. Региональная медаль выдается выпускникам 11-го класса, у которых по всем предметам итоговые, полугодовые и годовые отметки «отлично» и не более двух отметок «хорошо» за каждый год обучения, а также победителям, призерам, лауреатам международных, всероссийских и региональных очных олимпиад, конкурсов и конференций.

– В 2019 году федеральные медали получили 463 томских выпускника, региональных были удостоены 195 одиннадцатиклассников, – привела сравнительную статистику начальник департамента общего образования Ирина Грабцевич. – В этом году федеральных наград значительно больше – в этом огромная заслуга педагогов школ региона.

Ирина Грабцевич отметила, что условия вручения медалей в 2020 году изменились: ребята получат свои награды по итоговым оценкам в аттестате, а аттестаты – без сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ проводится исключительно для поступления в вузы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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