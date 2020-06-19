2020-06-19T08:16:37+03:00
Происшествия

Мотоциклист-самоучка перевернулся на трассе в Томской области и погиб

Он ночью передвигался на транспортном средстве без мотошлема и прав
ИГОРЬ ТЮРИН
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18 июня около 23 часов 25 минут на 6 километре автодороги Асино - Нижние Соколы 31-летний мужчина, управляя мотоциклом «Урал», по предварительным данным, не справился с управлением, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Мотоцикл съехал с проезжей части и опрокинулся. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Права управления транспортными средствами он не имел.

Мотоциклом мужчина управлял без мотошлема.

Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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