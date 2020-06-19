Томский госуниверситет и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования

19 Июнь 2020 2020-06-19T07:57:49+03:00

Новые перспективы ТГУ в сотрудничестве с фирмой мирового уровня Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

19 июня представители компании Huawei и Томского государственного университета подписали соглашение о сотрудничестве в области образования, сообщает пресс-служба вуза.

Компания планирует выплачивать именные стипендии студентам, аспирантам и их научным руководителям ТГУ. Вуз, в свою очередь, будет оказывать Huawei содействие в подготовке перспективных кадров и формировании учебной экосистемы.

Сотрудничество технологического лидера и одного из сильнейших вузов России направлено на поиск и поддержку талантливых студентов. Huawei учредила именные стипендии для выдающихся студентов бакалавриата и магистратуры технических специальностей. Поддерживать компания будет и перспективные исследования по тематикам в области информационно-коммуникационных технологий и фундаментальных наук, выплачивая стипендии аспирантам, а также их научным руководителям.

– Сотрудничество с ключевыми образовательными учреждениями в Сибирском федеральном округе является одним из приоритетов для компании Huawei. ТГУ – ведущий классический университет исследовательского типа, признанный центр науки, образования и инноваций. Университет входит в пятерку лучших классических университетов страны, обладает высоким уровнем накопленных знаний и человеческого капитала в области естественных и технических наук, – отметил директор Новосибирского исследовательского центра Huawei Сяо Чуньпэн.

Для обмена знаниями в области новых передовых технологий и повышения интереса студентов ТГУ к исследовательскому процессу, поиску инновационных технологических решений Huawei планирует провести нескольких открытых лекций и совместных воркшопов. Сотрудничество позволит создать условия для подготовки «штучных» профессионалов из числа талантливых студентов университета.

– Понимая интересы компаний, мы можем корректировать образовательные треки студентов, добавляя туда то, что востребовано работодателями, и обогащая свои знаниевые активы, – подчеркнул ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Напомним, в ноябре 2019 года представители Huawei посетили ТГУ и обсудили возможность совместного тестирования новых технологий на базе университета. Помимо IT-направления сотрудничество может сложиться и в других сферах.

ИСТОЧНИК KP.RU