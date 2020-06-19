3 млн рублей кредитов по липовым документам получил «квартет» из томичей и новосибирца

19 Июнь 2020 2020-06-19T07:13:59+03:00

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Следственное управление УМВД России по Томской области возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования» в отношении группы лиц, состоящей из трех уроженцев Томской и одного уроженца Новосибирской области, сообщила в пятницу пресс-служба правоохранительного ведомства.

- По предварительным данным, в период с октября 2016 по апрель 2017 года, подозреваемые, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, оформили кредитные договоры в трех банковских учреждениях с государственным участием на общую сумму около 3 миллионов рублей, - говорится в сообщении.

В настоящее время все фигуранты данного дела установлены, в отношении уроженца Новосибирской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении томичей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU