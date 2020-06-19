2020-06-19T06:40:12+03:00
Общество

Житель томского села оштрафован за то, что обматерил собственную мать

Пожилая женщина пожаловалась на обидчика в прокуратуру
Алиса Селезнева
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Любитель нецензурной лексики оштрафован судом.Любитель нецензурной лексики оштрафован судом.Фото: из открытых источников
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В прокуратуру Чаинского района Томской области поступило сообщение от пожилой сельской жительницы о нанесенном ей оскорблении. Сотрудники ведомства провели проверку факта.

- В результате было установлено, что 47-летний житель района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на нравоучения своей престарелой мамы высказал в ее адрес оскорбительные слова с использованием нецензурной лексики, - говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

По итогам проверки прокурор района возбудил в отношении виновного дело об административном правонарушении. Постановлением суда нерадивый сын оштрафован на 1 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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