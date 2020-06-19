Житель томского села оштрафован за то, что обматерил собственную мать
В прокуратуру Чаинского района Томской области поступило сообщение от пожилой сельской жительницы о нанесенном ей оскорблении. Сотрудники ведомства провели проверку факта.
- В результате было установлено, что 47-летний житель района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на нравоучения своей престарелой мамы высказал в ее адрес оскорбительные слова с использованием нецензурной лексики, - говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.
По итогам проверки прокурор района возбудил в отношении виновного дело об административном правонарушении. Постановлением суда нерадивый сын оштрафован на 1 100 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU